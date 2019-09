Dopo un avvio solido i listini della Borsa svizzera si sono indeboliti, per poi tornare a crescere costantemente dal primo pomeriggio. L'SMI ha chiuso con una progressione dello 0,46% a 10'064.46 punti, l'SPI dello 0,40% a 12'201.76 punti.

Tra le blue chip in forte rialzo - come in tutto il Vecchio Continente - i bancari, con Credit Suisse salita dell'1,65% a 12.90 franchi e UBS dell'1,41% a 11.50 franchi. Bene anche SGS (+1,25% a 2'503.00 franchi) e Sika (+1,14% a 150.75 franchi) così come Richemont (+1,27% a 75.04 franchi) mentre Swatch (+0,57% a 265.60 franchi) si è spenta col passare delle ore, finendo perfino sotto la parità, e solo verso fine seduta ha recuperato un po' di terreno. Oggi si è saputo che in agosto le esportazioni orologiere sono progredite dell'1,5% rispetto a un anno prima.

Positivi gli assicurativi - Swiss Life +0,19% a 485.10 franchi, Swiss Re +0,49% a 102.60 franchi e Zurich +0,90% a 381.40 franchi, mentre risultano contrastati i ciclici: oltre alla già citata Sika, sono saliti LafargeHolcim (+0,48% a 49.77 franchi) e Adecco (+0,28% a 56.60 franchi, mentre ABB è scesa dello 0,15% a 20.12 franchi e Geberit dello 0,60% a 478.00 franchi. Quanto ai pesi massimi difensivi, Nestlé ha chiuso con un rialzo dello 0,26% a 107.22 franchi, Novartis dello 0,12% a 85.88 franchi e Roche dello 0,52% a 283.00 franchi.

