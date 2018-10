Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 ottobre 2018

La Borsa svizzera ha chiuso la seduta odierna in territorio negativo, con l'indice SMI dei titoli guida in flessione dello 0,51% a 8'750,35 punti, mentre l'indice complessivo SPI è sceso dello 0,41% a quota 10'349,93.

Al centro dell'attenzione oggi vi è stata Roche, che stamane ha annunciato sui primi nove mesi dell'anno un fatturato di 42,1 miliardi di franchi, in crescita del 7% su base annua. La performance è risultata in linea con le previsioni degli analisti, ma il titolo - dopo una fiammata iniziale - ha cominciato a flettere e ha terminato in forte calo dell'1,89% (a 236.00 franchi). Il ripiegamento è però da relativizzare visto che la multinazionale ieri aveva fatto segnare un rialzo del 2,25%.

Un poco più dinamica è stata la concorrente Novartis (+0,24% a 84.28 franchi), che presenterà i risultati aziendali domani, e per nulla ispirato è apparso il colosso dell'alimentare Nestlé, che ha lasciato sul terreno l'1,22% (a 79.06 franchi) dopo che la concorrente francese Danone aveva pubblicato dati sul fatturato in netta contrazione. Tutti positivi i bancari, con Julius Bär (+0,22% a 45.96 franchi) che ha fatto meglio di Credit Suisse (+0,15% a 13.45 franchi) e di Ubs (+0,14% a 14.15 franchi).

