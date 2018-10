Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

12 ottobre 2018

Dopo il grande spavento di ieri, i listini alla Borsa svizzera hanno compensato oggi - anche se solo in parte - le perdite degli ultimi giorni.

In chiusura, l'indice SMI dei titoli guida ha terminato a 8'660,38 punti, in crescita dello 0,25%. L'indice completo SPI ha guadagnato invece lo 0,30% a 10'232,38 punti.

Tranne i titoli Swiss Re (-0,68% a 87,90 franchi), ABB (-0,33% a 21,10 franchi), Givaudan (-0,35% a 2275 franchi), LafarheHolcim (-0,18% a 44,75 franchi), Sika (-1,02% a 126,40 franchi) e Swisscom (-0,32% a 430,30 franchi), le altre azioni del listino principale sono risultati in crescita.

Oggi il maggior operatore telecom del Paese ha reso noto di voler entrare nell'universo dei giochi online, come il concorrente UPC. Swisscom intende creare il proprio torneo e-sport in collaborazione col leader mondiale del settore, la società tedesca ESL.

La stessa Swisscom ha poi reso nota la collaborazione con la statunitense Assia - Adaptive Spectrum and Signal Alignment - per l'uso di brevetti, allo scopo di fornire ai propri clienti connessioni Internet sempre più affidabili e proporre sempre nuovi prodotti. L'ammontare della transazione non è stato rivelato.

Sul riassicuratore Swiss Re pesano le recenti distruzioni causate dagli uragani che hanno colpito varie zone del mondo, l'ultimo dei quali in Florida.

In forte progressione per buona parte delle giornata, i titoli finanziari hanno perso slancio nel corso del pomeriggio: UBS ha terminato con un +0,07% 14,14 franchi, Credit Suisse con un +0,26% a 13,41 franchi e Julius Baer con un +0,18% a 45,28 franchi. Zurich è avanzata dello 0,40% a 302,40 franchi e Swiss Life dello 0,78% a 363,50 franchi.

Tra i titoli difensivi, Novartis è progredita dello 0,66% a 82 franchi, Roche dello 0,34% a 235,55 franchi e Nestlé dello 0,10% a 78,78 franchi. In recupero Swatch rispetto a ieri, che è avanzata dello 0,59% a 340,80 franchi e Richemont che è cresciuta dello 0,14% a 76,26 franchi.

Tra i ciclici, Adecco è progredita dello 0,35% a 48,85 franchi e Lonza dell'1,30% a 312,60 franchi.

