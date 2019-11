Andamento altalenante stamane per la Borsa svizzera, in assenza di impulsi particolari: verso le 11.45, l'indice SMI dei titoli guida avanzava dello 0,06% a 10'279.48 punti. L'indice completo SPI cresceva dello 0,05% a 12'404.73 punti.

Osservata speciale Swiss Life, al momento invariata dopo aver esordito in perdita. Nei primi nove mesi dell'anno, l'assicuratore ha incassato 18 miliardi di franchi di premi, corrispondenti a un aumento del 25% in valuta locale rispetto all'esercizio precedente. Sensibile incremento - del 17% - anche per i proventi per commissioni e spese, che si sono attestati a 1,3 miliardi. Tra gli altri assicurativi, Zurich cede lo 0,08% e Swiss Re lo 0,14%.

Tengono i bancari, con UBS in crescita dell'1,18% e Credit Suisse dello 0,17%. Contrastati i pesi massimi: Nestlé avanza dello 0,82%, sostenendo così il mercato, mentre Roche cede lo 0,22% e Novartis lo 0,58%.

Tra i ciclici, ABB cresce dell'1,22%, mentre Adecco è poco mossa (-0,03%). LafargeHolcim evolve appena sopra la parità (+0,04%). Orientati al rialzo invece i titoli del lusso, con Swatch che guadagna lo 0,39% e Richemont lo 0,53%. Swisscom sale dell'1,08%.

Sul mercato allargato, Barry Callebaut cede oltre il 3%. Il più grande produttore al mondo di alimenti a base di cacao e cioccolato ha archiviato l'esercizio 2018/2019, chiuso a fine agosto, con vendite in crescita del 7,8% a 7,31 miliardi di franchi. L'utile d'esercizio è salito su un anno dell'8,5% a 601,2 milioni e l'utile netto del 10,4% a 368,7 milioni.

