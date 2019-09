La Borsa svizzera ha perso vigore dopo la decisione della Banca nazionale svizzera (BNS) di mantenere invariato il suo tasso guida. Alle 11.20 l'SMI cede lo -0,01% a 10'017.85 punti, l'SPI lo 0,06% a 12'145.22 punti.

L'istituto ha anche confermato gli interessi negativi, pure dello 0,75%, sui conti giro presso la BNS. Per questi ultimi sarà però aumentato l'importo (franchigia) fino al quale le banche non dovranno pagare interessi negativi. Ieri sera, invece, la Federal Reserve americana aveva abbassato il tasso di un quarto di punto, in una forchetta compresa tra l'1,75 e il 2%.

Tra le blue chip in forte rialzo i bancari Credit Suisse (+1,77%) e UBS (+1,37%), così come il lusso, con Richemont che sale dell'1,40% e Swatch dell'1,21% dopo i dati sulle esportazioni orologiere di agosto, progredite dell'1,5% rispetto a un anno prima. Anche Sika (+1,27%) avanza di oltre un punto percentuale.

A trainare al ribasso il listino sono i pesi massimi difensivi: Nestlé e Novartis cedono entrambe lo 0,73%, Roche lo 0,18%. In calo pure Alcon (-0,96%), Geberit (-0,21%), e Givaudan (-0,07%).

