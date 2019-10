La Borsa svizzera rimane negativa con l'indice SMI dei titoli guida che a due ore dalla chiusura segna una flessione dello 0,12% a 9'996,77 punti, mentre l'indice complessivo scende dello 0,17% a quota 12'100,61.

In generale i mercati azionari del Vecchio continente non presentano grandi movimenti in attesa del voto del Parlamento di Londra sul nuovo accordo Brexit.

Sulla piazza zurighese, solo Roche - tra i pesi massimi difensivi - guadagna terreno (+0,71%), mentre scivolano all'indietro Novartis (-0,66%) e il colosso dell'alimentare Nestlé (-0,25%).

Deboli i bancari: Credit Suisse cede lo 0,41% e UBS rimane incollata sulle quotazioni di ieri. Stessa situazione per il segmento del lusso con Swatch che ha virato in negativo (-0,61%) e Richemont che amplia le perdite (-0,22%).

Sul mercato allargato BB Biotech, che ha presentato risultati trimestrali in rosso, ma stabili sull'arco dei nove mesi, sta guadagnando l'1,85%.

