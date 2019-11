Verso le 11.30, gli indici alla Borsa svizzera erano sempre in territorio negativo. L'indice SMI dei titoli guida cedeva lo 0,21% a 10'277.87 punti, mentre l'indice completo SPI lasciava sul terreno lo 0,20% a 12'421.93 punti.

Pochi i titoli in territorio positivo: tra questi si segnala Lonza che saliva dell'1,33%. In crescita anche Alcon, benché di solo lo 0,09%, Richemont (+0,11%) e Zurich (+0,08%). Oggi, l'assicuratore ha presentato gli obiettivi per i prossimi anni, assai ambiziosi: la società punta ad un rendimento dell'utile operativo al netto delle imposte di almeno il 14% (12% nel 2017-2019) e ad una crescita organica dell'utile per azione di almeno il 5% annuo.

In perdita di velocità invece i bancari, con UBS in arretramento dello 0,46% e Credit Suisse dello 0,43%. UBS ha comunicato oggi di essere stata multata a Singapore a causa di irregolarità per 8,1 milioni di franchi. Tra gli assicurativi, a parte Zurich in lieve progressione, Swiss Re cede lo 0,24% e Swiss Life lo 0,67%.

I pesi massimi Nestlé, Novartis e Roche registrano tutti perdite: Nestlé cede lo 0,29%, Novartis lo 0,11% e Roche lo 0,05%. Tra i ciclici, perdite più consistenti per Sika, in flessione del 2,31%. Il gruppo con sede a Baar (ZG) attivo nelle specialità chimiche ha rafforzato la sua presenza in Etiopia, ad Addis Abeba, attraverso la costruzione di una fabbrica di malta. Questo nuovo stabilimento permetterà di offrire prodotti locali a un mercato edile in forte espansione, indica una nota odierna del gruppo.

