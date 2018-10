Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 ottobre 2018 8.26 05 ottobre 2018 - 08:26

Nulla sembra poter fermare l'ascesa di Jair Bolsonaro, il candidato presidente dell'estrema destra brasiliano. Nell'ultimo sondaggio della Datafolha, diffuso a tre giorni dalle elezioni, scala altri tre punti e raggiunge il 35%.

Fernando Haddad, l'erede di Lula, anche con un aumento dell'1% resta bloccato al 22%.

Il candidato del Partito dei Lavoratori (Pt), inoltre, continua in pareggio tecnico con Bolsonaro in un eventuale ballottaggio, questa volta a 43 a 44%.

Il sondaggio demoscopico è stato diffuso ieri poche ore prima dell'ultimo dibattito televisivo fra i candidati presidenti, al quale però non parteciperà Bolsonaro, ancora in convalescenza per la coltellata all'addome subita lo scorso 6 settembre.

