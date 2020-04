L'ex ministro della Salute brasiliano, Luiz Henrique Mandetta, ha intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2022.

"Ammetto di aver ottenuto grande visibilità grazie all'emergenza coronavirus, sono entrato per un'ora e mezza tutti i giorni nella case dei brasiliani", ha detto Mandetta in una intervista diffusa su Youtube.

"Credo che la politica sia un punto di arrivo, non mi candiderò come deputato ma non escludo le presidenziali del 2022", ha ammesso l'ex ministro, che per il momento ha intenzione di "riorganizzare la mia vita, scrivere un libro sull'esperienza di governo e tagliarmi i capelli".

Mandetta, medico di 55 anni, è stato rimosso dal presidente Jair Bolsonaro lo scorso 16 aprile perchè difendeva la scelta del distanziamento sociale, avversata dal capo dello stato.

Sull'emergenza coronavirus, Mandetta ha detto che "prima di avere un vaccino, dovremo adattarci ad una nuova normalità. Torneremo alla vecchia normalità solo con un vaccino, che è l'unico modo per fronteggiare il virus".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram