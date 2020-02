Una 15enne è morta dopo essere stata colpita alla testa da un proiettile nel quartiere di Bom Retiro a Santos, città sulla costa di San Paolo: lo rende noto Tv Tribuna.

Per gli inquirenti la vittima sarebbe stata scambiata per un poliziotto quando ha attivato il flash della fotocamera del suo cellulare in un'area considerata pericolosa.

L'adolescente Khaylane da Silva Nascimento si trovava in un vicolo vicino a casa sua dove stava parlando con altri coetanei. All'improvviso, un uomo sarebbe passato correndo e sparando loro addosso. Uno dei colpi ha raggiunto la giovane alla testa.

Una testimone ha dichiarato che, poco prima del crimine, la ragazza si era allontanata un momento dal gruppo per scattarsi un selfie. Il sospetto è che alcuni trafficanti abbiano scambiato il flash del cellulare per un'arma della polizia.

