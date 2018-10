Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 ottobre 2018 14.47 16 ottobre 2018 - 14:47

Sull'accordo per la Brexit "non ci siamo ancora. Restano varie questioni aperte, quindi serve più tempo per trovare questo accordo globale. Dobbiamo prenderci questo tempo con calma, con serietà, per trovare questo accordo globale nelle prossime settimane".

Così Michel Barnier, capo negoziatore Ue per la Brexit arrivando al consiglio Affari generali a Lussemburgo.

"Abbiamo lavorato molto nei giorni e nelle settimane passate con le autorità britanniche, per trovare un accordo globale sul ritiro ordinato del Regno Unito. Un ritiro che deve essere ordinato per tutti e su tutte le questioni, Irlanda inclusa. Occorre trovare una soluzione perché non ci sia alcuna ipotesi di infrastrutture alle frontiere sull'isola irlandese", ha spiegato Barnier.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano