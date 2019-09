Boris Johnson non si dimetterà. Lo ha fatto sapere Downing Street dopo la sentenza della Corte Suprema che ha giudicato illegale la decisione del premier britannico di sospendere il parlamento.

"Ho il massimo rispetto per la sentenza della Corte Suprema ma sono in disaccordo. Quindi vado avanti". Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson commentando da New York la sentenza della Corte Suprema che ha giudicato illegale la sua decisione di sospendere il parlamento. "Il Parlamento ha avuto tre anni per dibattere la Brexit", ha aggiunto Johnson ribadendo che il Regno Unito "lascerà l'Ue il 31 ottobre".

Johson, rientrerà a Londra subito dopo il suo intervento all'Assemblea dell'Onu, previsto nella giornata di oggi alle 20.00 ore locali.

