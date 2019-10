Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Sajid Javid, responsabile dell'Economia nel governo Tory del premier Boris Johnson, ha riconosciuto oggi esplicitamente che la Brexit non potrà essere portata a termine, come ormai evidente, il 31 ottobre.

La scadenza che lo stesso Johnson aveva indicato come questione "di vita o di morte" non verrà dunque rispettata.

Per Javid il mancato obiettivo è stato tuttavia colpa delle opposizioni. "Il governo ha fatto tutto il possibile", trovando un nuovo accordo con Bruxelles, "ma non ha la maggioranza in Parlamento".

Sarebbe "servita la cooperazione dell'opposizione" dopo "3 anni e mezzo di rinvii su rinvii seguiti alla decisione presa dal popolo" nel referendum del 2016, ha detto, "e invece Jeremy Corbyn, come leader dell'opposizione, ha deciso di porre il suo interesse prima di quello nazionale continuando a "tergiversare e dilazionare" e prolungando "l'incertezza".

Javid ha infine annunciato che la presentazione della manovra di bilancio prevista il 6 novembre è a questo punto sospesa, fino a che il Parlamento non deciderà sulle elezioni anticipate.

Neuer Inhalt Horizontal Line