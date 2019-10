Il premier britannico Boris Johnson ha ribadito, in un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron, che sulla Brexit non ci sarà alcun rinvio.

E ciò nonostante la legge anti-no deal (Benn Act) lo costringa a chiederlo in caso di mancato accordo, e che la Gran Bretagna lascerà comunque l'Ue il 31 ottobre. Lo ha reso noto Downing Street, riferiscono i media britannici.

Johnson ha inoltre ribadito di voler raggiungere un accordo accettabile per entrambe le parti, ma che Bruxelles deve fare dei compromessi come Londra. È "l'ultima possibilità" per trovare un'intesa, ha avvertito il primo ministro.

Dal canto suo, Macron ha detto a Johnson che "i negoziati dovranno proseguire rapidamente nei prossimi giorni con il negoziatore Ue Michel Barnier, per valutare entro la fine della prossima settimana se un accordo è possibile", ha fatto sapere l'Eliseo.

