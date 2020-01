"È con grande rammarico che assistiamo all'uscita dei nostri amici britannici dall'Unione europea. Questo accordo, tuttavia, getterà le basi per un recesso ordinato e meno destabilizzante".

Lo afferma la presidente della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde in una nota, assicurando che "lavoreremo con impegno per far sì che la Brexit causi meno turbative possibili a cittadini, datori di lavoro e mercati finanziari nell'area dell'euro e nel resto dell'Ue".

Neuer Inhalt Horizontal Line