No del Dup, il partito unionista nordirlandese, all'accordo sulla Brexit. "Allo stato attuale non possiamo appoggiare ciò che viene suggerito riguardo alle questioni doganali e manca chiarezza sull'Iva", scrivono i due leader del partito, Foster e Dodds, in un tweet.

"Continueremo a lavorare con il governo per cercare di arrivare ad un accordo ragionevole che funzioni per l'Irlanda del Nord e tuteli l'integrità economica e costituzionale del Regno Unito", prosegue il messaggio.

