È previsto un menu a base di lumache, salmone e formaggi oggi al pranzo di lavoro sulla Brexit tra il premier britannico Boris Johnson ed il leader della Commissione europea Jean Claude Juncker.

L'appuntamento per il primo faccia a faccia tra i due, da quando Johnson è diventato primo ministro, è fissato a Lussemburgo. All'incontro partecipano anche il ministro britannico per la Brexit Stephen Barclay e il capo negoziatore della Ue Michel Barnier, che si riuniranno separatamente in una bilaterale.

Secondo fonti britanniche Johnson ribadirà di voler dare corso al risultato del referendum, con un accordo che non può includere il 'backstop', e chiarendo che rifiuterà una nuova estensione se gli verrà offerta.

