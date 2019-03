Un'estensione della permanenza del Regno Unito nell'Unione europea in due fasi: la ipotizza il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans.

Londra deve prima capire a cosa serve la proroga, "fino a quando questo non è chiaro, la Brexit può essere ritardata di alcune settimane, per evitare un divorzio" traumatico il 29 marzo, spiega Timmermans, aggiungendo: "In questo periodo i britannici ci devono dire cosa vogliono: nuove elezioni? un nuovo referendum? Solo dopo aver chiarito questo potremo parlare di un'estensione di più mesi".

