Secondo i dati provvisori, alle elezioni suppletive per il Consiglio di Stato del Canton Basilea Città risulta nettamente in vantaggio la socialista Tanja Soland (24'895 voti, 49,4%). Distanziata la PLR Nadine Gautschi (13'600, 27,2%).

Le elezioni suppletive si svolgono poiché la responsabile delle finanze cantonali Eva Herzog (PS) ha deciso di lasciare l'incarico, mesi prima delle elezioni cantonali che si terranno nell'ottobre dell'anno prossimo.

La decisione è direttamente collegata alle elezioni federali, poiché Herzog è in corsa per il Consiglio degli Stati, con grandissime possibilità di successo, come mostrano anche i primi dati pubblicati oggi.

Attualmente il governo cantonale è composto di 3 PS, 1 Verde, 1 PPD, 1 PLR e 1 PLD, il partito liberale che non fa parte del PLR. Soland già alla vigilia risultava la grande favorita per prendere il posto di Herzog.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR ! Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR !