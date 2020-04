I vigili del fuoco di Basilea Città hanno recuperato questo pomeriggio una barca a motore che era affondata in mattinata nel Reno. L'imbarcazione era stata calata in acqua il giorno prima e attaccata ad una boa con una corda.

Non è ancora chiaro il motivo per cui la barca è affondata, indica in una nota odierna la polizia cantonale basilese, precisando che nessuno è rimasto ferito.

Durante il recupero è fuoriuscita una piccola quantità di carburante, che è tuttavia stata rapidamente contenuta.

