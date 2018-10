Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 ottobre 2018 10.38 17 ottobre 2018 - 10:38

Già nei giorni scorsi la popolazione interessata si è recata nei cosiddetti "Cannabis stores" per acquistare la marijuana per uso ricreativo

Alla mezzanotte scorsa (locale), in Canada, nell'isola di Terranova, è stato fatto il primo acquisto legale di cannabis per uso ricreativo, in un centro dove si era formata una coda di centinaia di persone in attesa di fare altrettanto.

Lo riferisce Bbc News online, sottolineando che il Canada è così divenuto il secondo Paese al mondo, dopo l'Uruguay, dove il possesso e l'uso di cannabis è legale.

La legge per il consumo ricreativo di marijuana è stata approvata la scorso giugno dal Parlamento canadese.

