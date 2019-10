Urne aperte per dodici ore in sei differenti fusi orari in Canada, dove si vota per il rinnovo dei 338 seggi della House of Commons, ossia la Camera (il Senato non è elettivo).

Gli orari di apertura e chiusura variano da provincia a provincia ma dopo le 19.00 ora di Ottawa (le 01.00 in Svizzera) arriveranno i primi exit poll e i primi risultati. Le ultime province a chiudere i seggi saranno la British Columbia e lo Yukon territory, sul Pacifico. Alle urne sono chiamati 27 dei 37 milioni di abitanti del secondo paese più grande al mondo, ma 4,7 milioni hanno già espresso la loro preferenza con il voto anticipato.

Le elezioni si sono trasformate in un referendum sul premier uscente Justin Trudeau, icona progressista la cui stella è stata offuscata da una serie di scandali. I sondaggi danno il suo partito liberale testa a testa con quello conservatore del giovane, ma meno carismatico, Andrew Scheer, intorno al 32-33%. Se, come pare, nessuno dei due riuscirà ad ottenere la maggioranza dei seggi (170), chi conquisterà più deputati sarà incaricato di formare il governo, di coalizione o di minoranza con il sostegno dei partiti minori. Il tasso di partecipazione alle ultime elezioni è stato del 68,3%.

