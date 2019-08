Un materasso nuovo per ogni hotel in cui dorme. Sono tra i capricci da star di Mick Jagger il quale, secondo quando scrivono alcuni tabloid inglesi, vuole che in ogni albergo in cui è ospite, per quanto di super lusso, ci sia sempre un nuovo materasso apposta per lui.

Come se non bastasse chiede anche che qualcuno del personale ci dorma su la notte prima per ammorbidirlo, ma senza togliere il cellofan. Non è chiaro perché il frontman dei Rolling Stones abbia simili pretese, ma secondo indiscrezioni viene sistematicamente assecondato.

Di recente la band ha ripreso la sua tournée dopo l'interruzione dovuta alle condizioni di salute di Jagger il quale si è sottoposto ad un intervento al cuore. Pochi giorni dopo l'operazione si è tuttavia mostrato mentre ballava animatamente. Il video è diventato virale.

