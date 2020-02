Martedì grasso con caldo record a Rio de Janeiro: (fino 37,7 gradi, con sensazione termica di 55,4 gradi). E 1,5 milioni di persone erano in strada a festeggiare.

Martedì grasso con caldo record a Rio de Janeiro, ma nonostante l'afa 1,5 milioni di persone erano in strada a festeggiare. Secondo il Centro operativo del Comune, la sensazione termica ha raggiunto i 55,4 gradi a mezzogiorno di ieri nella zona ovest di Rio.

Per il sistema di monitoraggio AlertaRio, i termometri sono arrivati a segnare i 37,7 gradi ed è stata la temperatura più alta dell'anno in città. Ciò malgrado, circa 1,5 milioni di persone sono uscite all'aperto per festeggiare al seguito dei "blocos de rua" nell'ultimo giorno del carnevale ufficiale.

