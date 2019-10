"Non ci sono giustificazioni per bruciare le auto né per qualsiasi atto di vandalismo. La protesta deve sempre essere pacifica". Lo ha dichiarato il presidente del governo catalano, Quim Torra.

"Non possiamo permettere che un gruppo di infiltrati danneggino l'immagine dell'indipendentismo", ha aggiunto Torra attribuendo così la responsabilità delle violenze - seguite alla condanna al carcere dei leader indipendentisti - a gruppi estranei.

Almeno 41 persone sono rimaste ferite negli scontri, di cui 28 a Barcellona e 5 a Girona. Tre persone sono invece state arrestate a Madrid, dove si è svolta una manifestazione di solidarietà con i leader catalani condannati alla quale hanno partecipato 500 persone

