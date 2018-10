Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 ottobre 2018 21.27 10 ottobre 2018 - 21:27

Se dovesse passare nell'Unione europea in via definitiva l'accordo sui limiti delle emissioni di CO2 previste in diminuzione del 35%, sarebbero a rischio circa 100'000 posti di lavoro su 10 anni in Volkswagen: lo ha detto il Ceo Herbert Diess oggi.

"Un industria del genere può velocemente precipitare, come pensano in molti" ha avvertito il numero uno di VW, secondo quanto riferito dalla Süddeutsche Zeitung.

