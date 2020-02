Roman Polanski non andrà alla cerimonia per i premi Cesar in programma domani a Parigi, dopo la decisione di un gruppo di femministe di manifestare contro le 12 nomination per il suo film "J'accuse". Lo ha annunciato il regista franco-polacco alla France Presse.

"È con rammarico che prendo questa decisione - afferma nella dichiarazione -, quella di non affrontare un tribunale di opinione autoproclamatosi, pronto a calpestare i principi dello stato di diritto in modo che l'irrazionale trionfi di nuovo senza discussione".

