Da gennaio sarà più facile per piccole organizzazioni o privati richiedere il sostegno di velivoli militari.

Il Consiglio federale ha deciso di abolire oggi determinate esigenze a livello di assicurazione civile per gli interventi dell'esercito, per esempio mediante elicotteri.

Data talvolta l'urgenza, non è praticamente possibile per un contadino di montagna, che dipende da un trasporto urgente di acqua per le sue mucche in alpeggio, stipulare in tempo utile un'assicurazione di responsabilità civile per l'elicottero impiegato.

Altre revisioni di ordinanza agevolano i servizi di sostegno, quali la lotta aerea contro gli incendi su larga scala, l'eliminazione delle munizioni civili inesplose o la raccolta di informazioni da parte dei servizi di intelligence. Ciò copre un bisogno crescente delle autorità civili.

Tali prestazioni possono essere decise mediante procedura urgente, in particolare a causa dei margini di tempo ristretti nel caso di tali eventi.

