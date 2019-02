Il personale che si occupa di tecnologie dell'informazione e della comunicazione potrà lavorare di notte o di domenica senza che la propria azienda abbia prima ottenuto un permesso.

È una delle due novità decise oggi dal Consiglio federale e contenute nella revisione di un'ordinanza concernente la legge sul lavoro. Le modifiche, elaborate in collaborazione con le parti sociali interessate, entreranno in vigore dal prossimo primo aprile. Il lavoro notturno e domenicale consentito dalla disposizione speciale deve essere necessario per eliminare perturbazioni a un'infrastruttura informatica o di rete, oppure per garantirne la manutenzione, scrive il governo in un comunicato.

La seconda novità riguarda l'adeguamento dell'articolo relativo agli impiegati attivi nel servizio alla clientela in alberghi, ristoranti e caffè. A condizione che una serie di requisiti per la protezione del personale coinvolto sia rispettata, la settimana lavorativa potrà essere estesa a sette giorni.

Neuer Inhalt Horizontal Line