Questo contenuto è stato pubblicato il 25 settembre 2018 9.34 25 settembre 2018 - 09:34

Johann Schneider-Amman lascia il Consiglio federale. Il 66enne ministro dell'economia ha rassegnato le dimissioni che saranno effettive a fine anno, ha annunciato oggi il presidente del Consiglio nazionale Dominique de Buman.

Il liberale radicale, eletto in governo nel 2010 per succedere al collega di partito Hans-Rudolf Merz, aveva annunciato in aprile che avrebbe lasciato la carica al più tardi nell'autunno del 2019. Da qualche tempo però si sono fatte più insistenti le voci riguardo a suoi presunti problemi di salute. La scorsa settimana alcuni media hanno rivelato che il consigliere federale bernese si sarebbe più volte assopito durante riunioni pubbliche e governative.

Le dimissioni giungono quasi immediatamente dopo la vittoria ottenuta nel fine settimana in relazione alle due iniziative agricole, che avrebbero voluto imprimere al settore un indirizzo nuovo e avverso alla politica portata avanti dal ministro. La ricerca di un successore permetterà inoltre al PLR di occupare la scena mediatica, tirando la volata per le elezioni dell'ottobre 2019.

