Questo contenuto è stato pubblicato il 25 ottobre 2018 15.28 25 ottobre 2018 - 15:28

Le sezioni cantonali del PLR avevano tempo fino a ieri per proporre i loro candidati nella corsa alla successione in Consiglio federale di Johann Schneider-Ammann. A sfidarsi per far parte dei "sette saggi" saranno Karin Keller-Sutter, Christian Amsler et Hans Wicki.

La sangallese presidente del Consiglio degli Stati, il presidente del governo sciaffusano e il consigliere agli Stati del canton Nidvaldo partiranno in queste settimane per incontrare la popolazione, indica in un comunicato odierno il PLR.

I candidati alla successione di Schneider-Ammann si recheranno il 6 novembre a Muttenz (BL), il 12 a Winterthur (ZH) e il 14 a Yverdon-les-Bains (VD). Non vi saranno dunque incontri in Ticino.

Il Comitato direttivo del PLR si riunirà il 9 novembre e trasmetterà le sue raccomandazioni al gruppo parlamentare. Quest'ultimo procederà il 16 novembre alla nomina ufficiale dei candidati che verranno proposti all'Assemblea federale. Il giorno dell'elezione sarà il 5 dicembre.

