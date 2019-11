Il Consiglio federale ha deciso di non modificare il tasso d'interesse minimo della previdenza professionale obbligatoria, che l'anno prossimo rimane fissato all'1%.

L'esecutivo ha preso atto dell'andamento dei mercati obbligazionari, azionari e immobiliare e seguito il parere dei partner sociali. Il saggio in questione costituisce il tasso minimo che deve essere corrisposto sull'avere di vecchiaia nel regime obbligatorio secondo i termini della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), ricorda una nota odierna dell'esecutivo. Prima di decidere, il Consiglio federale consulta la Commissione federale della previdenza professionale (Commissione LPP), che si è espressa per lo status quo, e le parti sociali.

Considerati il buon andamento dei mercati finanziari di quest'anno e il basso livello del tasso d'interesse minimo, una riduzione di quest'ultimo non è giustificata. Però l'attuale basso livello dei tassi d'interesse sui mercati finanziari non rende opportuno nemmeno un aumento.

