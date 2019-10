Le proteste non cessano.

Oltre 20 organizzazioni sociali e sindacali hanno deciso di tenere uno sciopero generale nazionale di due giorni in Cile, domani e giovedì.

Questo a seguito dei disordini scoppiati la settimana scorsa per l'aumento della tariffa della metropolitana di Santiago, estesisi poi in tutto il Paese, con un bilancio di 15 morti, centinaia di feriti e migliaia di persone arrestate.

In un comunicato, le organizzazioni hanno segnalato che "la rivolta sociale ha messo in evidenza la rabbia e lo scontento per le politiche promosse dai governi negli ultimi decenni, con il continuo rincaro dei servizi pubblici, la perdita di potere d'acquisto dei salari e la mercantilizzazione dei diritti sociali".

