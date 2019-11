Il presidente cileno Sebastián Piñera ha deciso di annullare un progetto di legge che riguardava una riduzione di imposte per il settore di maggior reddito del paese, per contribuire alla soluzione del conflitto sociale cominciato in Cile quasi due settimane fa.

Il ministro delle finanze Ignacio Briones ha confermato al riguardo che il governo ha cancellato l'idea di una restituzione di imposte basata sul principio che le imprese che pagavano regolarmente le tasse potevano esentare da esse i proprietari ed i loro soci.

Questa misura implicava una perdita per l'Erario cileno valutata secondo una stima ufficiale a 800 milioni di dollari.

