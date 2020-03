La vendita di veicoli in Cina ha avuto a febbraio un crollo del 79% a causa del coronavirus. Immagine d'archivio.

La vendita di veicoli in Cina ha avuto a febbraio un crollo del 79%, a 310.000 unità, registrando il più grande tonfo mensile del settore a causa dei problemi della pandemia del coronavirus. In franata anche i veicoli a nuova energia (Nev), per l'ottavo mese di fila.

L'Associazione cinese dei produttori (Caam) ha stimato vendite e produzione di auto duramente colpite dalla pandemia, ipotizzando un calo delle vendite di oltre il 10% nella prima metà del 2020 e di circa il 5% a fine anno, sempre che il coronavirus finisca sotto controllo entro aprile.

Neuer Inhalt Horizontal Line