E' durata quasi tre ore la parata su piazza Tiananmen, tra la parte militare con 15'000 unità e quella civile alla quale hanno preso parte 100'000 persone.

In particolare evidenza le nuove armi in dotazione alle forze armate: su tutti i missili balistici a capacità nucleare DF41 e DF17, capaci come nuovo fiore all'occhiello della tecnologia cinese di sfuggire a sistemi difensivi degli Usa.

Una prova di forza per rimarcare le crescenti ambizioni di superpotenza globale.

