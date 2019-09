Il regista teatrale e cinematografico russo Mark Zakharov è morto oggi a Mosca all'età di 85 anni. Lo riporta il teatro Lencom di Mosca, che Zakharov ha guidato per oltre tre decenni. Le cause del decesso non sono state rese note.

Zakharov era nato a Mosca e si era diplomato in una scuola di teatro dell'allora capitale sovietica nel 1955. Inizialmente aveva lavorato come attore, ma dopo una decina d'anni era diventato regista. Era diventato famoso per i film 'Un miracolo ordinario' e 'Uccidere il drago', tratti dalle opere di Evgeny Shwarz, e 'Le dodici sedie', tratto dall'omonimo romanzo di Ilya Ilf e Evgeny Petrov. Tra le regie teatrali, celebre quella di Giunone e Avos, un'opera rock sovietica del compositore Aleksey Rybnikov con i versi del poeta Andrej Voznesenskij.

