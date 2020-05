Addio a Jerry Stiller, il comico americano famoso soprattutto per il ruolo di Frank, padre di George Costanza, nella sitcom Seinfeld e Arthur nella serie televisiva The King of Queens. Aveva 92 anni ed è morto per cause naturali.

Ad annunciare il decesso il figlio, l'attore Ben Stiller. "Mi rattrista dire - si legge in un post su Twitter - che mio padre Jerry Stiller è morto. Era un grande padre e nonno e il marito più devoto per Anne per circa 62 anni. Ci mancherà tanto. Ti voglio bene papà".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram