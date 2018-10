Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

10 ottobre 2018

Terence Hill, al secolo Mario Girotti, è in Trentino per presentare il suo nuovo film "Il mio nome è Thomas", proiettato nell'ambito della 21esima edizione del Religion Today Film Festival, dal quale riceverà oggi a Trento il premio alla carriera.

"Sul mio film - dice l'attore - non mi sento di dire molto, ma posso solo sottolineare che la televisione è bellissima anche se molto complessa. Ho dovuto scegliere se continuare con 'Un passo dal cielo' o 'Don Matteo', preferendo quest'ultimo, proprio perché tante riprese significano poco tempo da dedicare alla famiglia".

"Ricordo ancora la prima scena che ho girato in compagnia di Bud Spencer: non mi diedero nemmeno un copione, quindi inizialmente mi rifiutai", aggiunge Terence Hill. "Poi mi dissero che avremmo cominciato con il prenderci a botte e se ci ripenso non posso che sorridere".

"Il ricordo che più di tutti mi porto dentro insieme a Bud Spencer - prosegue - è quello di due amici che si sono sempre voluti bene. Non avevo considerato di dedicargli quanto fatto, ma ancora oggi pensare a lui mi riempie di gioia".

