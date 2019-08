Il ghiacciaio della Marmolada, nelle Dolomiti, scomparirà fra 25 anni. Lo afferma uno studio del Consiglio Nazionale Italiano delle Ricerche (Cnr) che sarà pubblicato fra due mesi su una rivista scientifica. Del tema riferisce oggi il Corriere del Veneto.

"Nell'ultimo secolo i ghiacciai delle Alpi hanno perso il 50% della loro copertura - conferma il professor Renato Colucci, glaciologo del Cnr di Trieste e tra gli autori dell'articolo in uscita - i ghiacciai alpini in Italia, Francia, Austria e Svizzera si stanno ritirando a una velocità senza precedenti in migliaia di anni. I ghiacciai delle Alpi orientali e centrali, sotto i 3.500 metri, sono destinati a sparire nel giro di 20-30 anni, perché dal 2004 le temperature medie non ne permettono la sopravvivenza". E i teloni sulla Marmolada? "Ci sono ancora - risponde Colucci al Corriere del Veneto - ma servono solo a rallentare localmente il fenomeno, non a impedire al ghiaccio di sciogliersi".

Colucci parla anche dell'attivista svedese Greta Thunberg. "Tutto questo oggi lo dice Greta, ma la scienza lo ripete da trent'anni - ammonisce Colucci - eppure siamo tutti inascoltati. Hanno più credito i negazionisti e gli ignoranti che parlano di temi che non conoscono".

A patire la situazione sarà anche il turismo. "Soprattutto dopo l'uragano Vaia del 29 ottobre scorso, che ha devastato le nostre montagne, è emersa con forza la necessità di non sottovalutare i mutamenti climatici e anzi di prevenirli", riflette Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno sentito dal Corriere del Veneto. "Il riscaldamento globale va affrontato con l'aiuto degli esperti, che possono aiutare la politica a prendere le giuste decisioni".

Neuer Inhalt Horizontal Line