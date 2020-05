Il presidente francese, Emmanuel Macron, annuncia la tenuta di una riunione internazionale 'One Planet Summit' per il clima a gennaio 2021 a Marsiglia.

L'evento avverrà in occasione del Congresso Mondiale della Natura (Uicn), che avrebbe dovuto tenersi inizialmente dall'11 al 19 giugno 2020 ma è stato poi rinviato a causa della lotta al coronavirus.

"Proteggere gli ecosistemi consente di prevenire l'apparizione di epidemie come quella di Covid-19. Per mobilitare e agire a favore della biodiversità, la Francia organizzerà l'11 gennaio 2021 un 'One Planet Marseille', in occasione del Congresso Mondiale della Natura dell'Uicn", scrive Macron in un tweet.

Il primo 'One Planet Summit' venne organizzato a Boulogne-Billancourt, alle porte di Parigi, nel 2017, con 4.000 partecipanti e numerosi leader internazionali. Una seconda edizione si tenne a New York nel 2018 e una terza nel 2019 a Nairobi. Promosso da Macron dopo l'annunciata uscita degli Usa di Donald Trump dall'accordo sul clima di Parigi, il 'One Planet Summit' è un Forum consacrato alla riflessione, all'impegno e all'azione dinanzi all'emergenza climatica e al degradarsi della biodiversità.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet