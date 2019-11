La visita di Donald Trump all'ospedale Walter Reed per il consueto check-up annuale solleva dubbi.

Secondo indiscrezioni riportate dalla Cnn, la visita non era in programma, il "protocollo" non è stato rispettato e neanche i medici della struttura ospedaliera ne erano al corrente.

La Casa Bianca ha descritto la visita come la prima fase dei consueti esami medici annuali, descrivendo il presidente in salute ed energetico.

Neuer Inhalt Horizontal Line