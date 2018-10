Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 ottobre 2018 8.16 15 ottobre 2018 - 08:16

Sempre più americani cominciano a pensare che Donald Trump sarà rieletto alla presidenza per un secondo mandato nel 2020. E' quanto risulta da un sondaggio condotto da SSRS per la Cnn.

Gli intervistati sono divisi, con il 46% sicuro della rielezione e il 47% convinto del contrario. Ma per il presidente in carica si tratta comunque di un notevole passo in avanti rispetto ad un sondaggio realizzato nel marzo scorso secondo il quale il 54% degli elettori si diceva convinto che non sarebbe stato confermato alla Casa Bianca. L'aumento di coloro che si schierano per una probabile rielezione si registra tra gli elettori di ogni tendenza politica.

Per quanto riguarda i democratici, il più probabile candidato a sfidare Trump è considerato l'ex vice presidente Joe Biden con il 33%.

