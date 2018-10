Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 ottobre 2018 12.22 24 ottobre 2018 - 12:22

Sette persone sono state arrestate per traffico internazionale di cocaina, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio (Varese).

Secondo quanto indicato dall'agenzia di stampa italiana ANSA, il gruppo formato complessivamente da 15 persone aveva base logistica tra le province di Savona, Asti, Torino e in Svizzera.

Altri 8 componenti erano stati arrestati in flagranza nel corso delle indagini: trasportavano cocaina in Italia tramite 'corrieri-ovulatori' inviati in Sud America e Olanda, che poi venivano recuperati una volta atterrati all'aeroporto di Milano Malpensa (Varese).

L'indagine della Guardia di Finanza di Malpensa denominata 'Black Snow' (perché la cocaina era miscelata con una sostanza vegetale nera per eludere i controlli), era partita dopo l'arresto di un corriere fermato in aeroporto con 10 chili di cocaina in una valigia.

Durante l'operazione sono stati sequestrati oltre 18 chili di cocaina proveniente da Perù e Olanda.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano