Questo contenuto è stato pubblicato il 4 ottobre 2018 9.00 04 ottobre 2018 - 09:00

Un automobilista 88enne ha causato gravi danni materiali ieri pomeriggio in un parcheggio nel centro di Coira. In totale cinque vetture, di cui tre ferme, sono rimaste coinvolte, indica in una nota la polizia del capoluogo grigionese.

In un primo momento, l'anziano, svoltando a destra, ha urtato un altro veicolo e in seguito, per ragioni sconosciute, ha proseguito la propria corsa colpendone tre parcheggiati. Una colonna di cemento ha fermato la carambola, durante la quale nessuno è rimasto ferito, viene precisato nel comunicato.

