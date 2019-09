Ieri sera nella città di Coira uno scontro fra due veicoli ha provocato il ferimento di sei persone, fra le quali due bambini di uno e tre anni.

Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, i coinvolti sono stati portati all'ospedale per controlli. L'esatta dinamica dell'episodio - avvenuto ad un incrocio - non è chiara, ma per entrambi i veicoli si registrano importanti danni materiali.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano Tra tre settimane si terranno le elezioni nazionali. Ci piacerebbe sapere quali sono a suo avviso le sfide politiche più importanti e per quale partito voterebbe allo stato attuale. Rispondere al sondaggio richiederà solo 10 minuti circa.