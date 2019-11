Per Oliver Varhelyi è un onore far parte della Commissione dell'Ue

"Che onore far parte del team di Ursula von der Leyen! Per un'Europa più forte insieme!". Lo ha detto il commissario designato all'Allargamento, l'ungherese Oliver Varhelyi, da poco promosso al nuovo esame al Parlamento europeo.

In un tweet il gruppo del Ppe aggiunge, dopo il via libera a Varhelyi: adesso "non vediamo l'ora che arrivi il voto finale sulla nuova Commissione europea guidata da von der Leyen la prossima settimana a Strasburgo".

Neuer Inhalt Horizontal Line