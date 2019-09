Il candidato dell'UDC zurighese al Consiglio degli Stati Roger Köppel ha proseguito oggi la sua personale campagna con metodi poco convenzionali: in una breve conferenza stampa, il 54enne ha duramente attaccato gli attuali membri zurighesi della Camera dei Cantoni.

Köppel ha criticato la "contaminazione del sistema di milizia", riferendosi in particolare ai "senatori" zurighesi uscenti Ruedi Noser (PLR) e Daniel Jositsch (PS). Secondo il candidato UDC, i due deputati sono impegnati nella "caccia alle cadreghe" ("Pöstli-Jägerei").

I due consiglieri agli Stati "si rifiutano di rivelare i loro guadagni", ha aggiunto Köppel, rimproverando loro una mancanza di trasparenza ed elencando in seguito una lunga lista di entrate aggiuntive da parte dei membri in carica della Camera dei Cantoni. Il consigliere nazionale ha poi sottolineato che, dal canto suo, non si lascerà comprare.

A livello svizzero, un attacco frontale come quello del candidato UDC - che sulla base degli ultimi sondaggi sembra essere chiaramente sfavorito rispetto ai due deputati uscenti - è abbastanza inusuale. Rimane però da vedere se questa strategia potrebbe aumentare le possibilità di elezione di Köppel.

