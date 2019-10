Dall'anno prossimo Coop smette la distribuzione gratuita di ogni sorta di sacchetti di plastica anche nella rete dei suoi negozi non alimentari (Edile+Hobby, Interdiscount, Fust, Vitality e Import Parfumerie). Saranno comunque ancora disponibili a pagamento.

Dall'anno prossimo Coop rinuncia alla distribuzione gratuita di ogni sorta di sacchetti di plastica anche nella rete dei suoi negozi non alimentari. Saranno comunque ancora disponibili a pagamento.

Il grande dettagliante scrive in una nota odierna di voler attuare il più rapidamente possibile un nuovo accordo settoriale in tutti i suoi punti vendita. L'accordo volontario precedente, del 2016, per la riduzione dei sacchetti di plastica monouso si è dimostrato vincente, sottolinea il comunicato. Nei supermercati Coop è stato possibile ridurre di oltre l'85% l'utilizzo dei sacchetti usa e getta. Si tratta di un risparmio annuale di circa 850 tonnellate di plastica nuova.

Entro la fine del 2019, la Swiss Retail Federation (dettaglianti di taglia media) e la Comunità d'interessi commercio al dettaglio Svizzera estenderanno l'accordo settoriale anche ai sacchetti di plastica riutilizzabili e al settore non alimentare. L'iniziativa interessa Coop Edile+Hobby, Coop City, Interdiscount, Fust, Coop Vitality e Import Parfumerie.

Non si fa altro che applicare quanto già fatto nei supermercati: si continua a offrire sacchetti di plastica ma a pagamento. Anche in questo caso il ricavato è destinato al Fondo Coop per lo sviluppo sostenibile con cui vengono finanziati "progetti innovativi e sostenibili".

