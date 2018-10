Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 ottobre 2018 9.31 09 ottobre 2018 - 09:31

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha invitato papa Francesco a visitare Pyongyang dicendosi pronto "ad accoglierlo ardentemente".

Lo ha detto Kim Eui-kyeom, portavoce della Presidenza sudcoreana, in un briefing coi media sul viaggio in Europa del presidente Moon Jae-in che comprende la tappa in Italia e Vaticano (16-18 ottobre).

Moon consegnerà "questo messaggio" quando incontrerà il pontefice, al quale chiederà poi la benedizione e il supporto a favore di pace e stabilità della penisola coreana, ha riferito la Yonhap.

Neuer Inhalt Horizontal Line